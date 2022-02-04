Вологжанка Светлана Заборская победила в Чемпионате Северо-Запада по лыжным гонкам

В первый день спортсмены выявляли сильнейшего в 10-километровой индивидуальной гонке свободным стилем у женщин. Победу одержала вологжанка Светлана Заборская с результатом 26:29.9. В ТОП 10 вошла ещё одна вологжанка — Ирина Рычкова, которая стала шестой. Отметим, что Светлана в параллельном зачете представляет Вологодскую и Архангельскую области, а Ирина выступает за Вологду и Кострому.

Накануне прошли спринтерские гонки. Лучшим среди вологжан стал Дмитрий Шапаров. Спортсмен СШОР «Витязь» вышел в финал, где занял 6 место.

Чемпионат СЗФО по лыжным гонкам продолжится в выходные. В субботу пройдут эстафеты у мужчин и у женщин, в воскресение — гонка с раздельного старта.