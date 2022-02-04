Ремонтировать компьютерные томографы в вологодском онкодиспансере начнут в марте

04.02.2022 [Общество]

Ремонт компьютерных томографов, которые практически одновременно вышли из строя в вологодском онкодиспансере, начнется в марте. Об этом заявил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Первый из томографов отремонтируют за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Заявка в Центр закупок на проведение электронного аукциона уже направлена. Ремонт второго аппарата будет финансироваться из областного бюджета.

На время ремонта обследование пациентов будут проводить в кабинете МРТ онкодиспансера. Уже с 31 января организована работа кабинета МРТ отделения компьютерной и магнитно-резонансной томографии в ежедневном трехсменном режиме.

Кроме этого, пациентам со злокачественными новообразованиями КТ-исследования и предлучевая подготовка временно проводится в Вологодской городской больнице № 1 специалистами онкодиспансера. Исследования организованы в лечебном корпусе на Советском проспекте, 98, в «чистой зоне», где сейчас работают кардиологическое и пульмонологическое отделение.

«Если возникнет необходимость в дополнительных исследованиях амбулаторным пациентам с онкологическими заболеваниями, то мы сможем организовать работу в Вологодской областной детской клинической больнице», — отметил Алексей Плотников.

 

 

Тэги: томографы, ремонт, онкоцентр

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