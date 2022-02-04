Больше половины обращений вологжан к властям города касаются коммунальной сферы

Центра городского управления Вологды с начала работы получил почти 103 тысячи сообщений от вологжан, из них почти 52 тысячи касаются коммунальных тем – состояния дорог, дворов, благоустройства, транспорта и так далее. Все обращения направляются к исполнителям и отрабатываются в среднем в течение суток, - сообщает пресс-служба администрации города.

«Сейчас, например, много вопросов по капитальному ремонту моста через реку Шограш, который станет частью Малого транспортного кольца. Обновляют и несущие конструкции, и само мостовое полотно. Конечно, придется потерпеть ограничение движения, но это необходимо. Причем, в федеральный дорожный нацпроект на ближайшие три года попали еще три моста Вологды: через реку Содема по улице Челюскинцев (реализация намечена на 2023 г.), через реку Вологда в поселке Кувшиново и через реку Шограш по улице Можайского (2024 г.). Это вопросы и логистики, и безопасности», - рассказал мэр города Сергей Воропанов.

В прошлом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», средствам Дорожного фонда, отремонтированы более 17 км проезжей части и 50 тысяч квадратных метров тротуаров.

«Треть городских дорог приведены в нормативное состояние, причем, значительная часть - именно за годы реализации дорожного нацпроекта. Решаем и важную задачу по безопасности на дорогах, для этого создан отдельный проектный комитет. Установлены 20 умных пешеходных переходов, новое освещение на 20 участках улиц и 14 пешеходных переходах, идет регулировка светофоров, ограничение скорости на проблемных отрезках. В итоге за последние годы число погибших сократилось в 6 раз, только за последний год ликвидировано 22 места концентрации ДТП», - отметил Сергей Воропанов.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Вологде начался монтаж интеллектуальной транспортной системы, которая регулирует потоки транспорта. Всего будет установлено более 100 видеокомплексов на 40 улицах города. На данный момент они появились на улице Ленинградской и подключены к серверам для сбора информации.

В видеоролике в рамках публичного отчета Сергей Воропанов отдельно коснулся работы по строительству коммуникаций.

«В прошлом году мы завершили строительство двух важнейших сетевых объектов. Водовод Южный длиной в 7 км - это качественное и надежное водоснабжение Южного микрорайона, Осаново и деревни Емельяново. Газопровод в Прилуках - это газ более чем в 250 домах. На очереди жители Осаново - там также началось строительство газопровода», - отметил мэр Вологды.

По федеральной программе «Комфортная городская среда» за минувший год обновили 43 двора, благоустроили Рождественский парк и первую очередь Осановской рощи. Также реализованы 34 инициативы вологжан в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». В целом в общенародных обсуждениях по ключевым вопросам приняли участие порядка 100 тысяч человек, то есть каждый третий житель Вологды.

Как отметил Сергей Воропанов, по большинству коммунальных направлений шла проектная работа. Такой подход позволяет взглянуть на проблему с разных точек зрения и выстраивать долгосрочные планы.



