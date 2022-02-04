Деревенская котельная выгорела в Никольском районе

04.02.2022 [Политика]

Пожар в котельной деревни Завражье Никольского района произошел накануне днем. По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около двух часов дня.

«Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огнём повреждено потолочное перекрытие и кровля. Эвакуирован 1 человек — кочегар котельной, мужчина, который вышел из котельной до прибытия пожарных подразделений», — рассказали в управлении МЧС.

Предположительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.

Тэги: пожар, котельная, деревня

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