Деревенская котельная выгорела в Никольском районе

Пожар в котельной деревни Завражье Никольского района произошел накануне днем. По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около двух часов дня.

«Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огнём повреждено потолочное перекрытие и кровля. Эвакуирован 1 человек — кочегар котельной, мужчина, который вышел из котельной до прибытия пожарных подразделений», — рассказали в управлении МЧС.

Предположительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла.