Сокольские коммунальщики нанесли ущерб окружающей среде на 3,4 млн рублей

Сокольское МУП «Коммунальные системы» обязаны возместить ущерб от сброса сточных вод, причиненный окружающей среде, на сумму более 3,4 млн рублей.

Летом 2020 года управление Росприроднадзора провело плановую проверку в отношении МУП «Коммунальные системы». В ходе проверки выявлен факт сброса сточных вод через выпуск в реку Пельшму с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В частности, ПДК по нефтепродуктам было превышено в 17 раз, по фенолам в 4 раза, по метанолу в 3,75 раза, по формадельгиду в 1,9 раза, по фосфатам в 1,7 раза.

Управление рассчитало размер причиненного окружающей среде вреда на общую сумму 5 064 758 рублей. Коммунальщики не согласились с выставленными требованиями и Росприроднадзор обратился в арбитражный суд.

«Арбитражный суд признал доказанным факт сброса сточных вод с превышением нормативов негативного воздействия на водный объект. Однако снизил размер подлежащего взысканию ущерба, исключив расходы ответчика на выполненные в 2020 году мероприятия по модернизации канализационных сетей на сумму 1 626 603 рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Как было установлено в суде, предприятием в 2020 году произведены работы по замене ветхих канализационных сетей на общую сумму 1 626 603 рублей. Эти работы непосредственно направлены на восстановление нарушенного состояния водного объекта и недопущение подобных сбросов в будущем.

В результате сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, была снижена до 3,4 млн рублей.