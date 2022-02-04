Сокольские коммунальщики нанесли ущерб окружающей среде на 3,4 млн рублей

04.02.2022 [Общество]

Сокольское МУП «Коммунальные системы» обязаны возместить ущерб от сброса сточных вод, причиненный окружающей среде, на сумму более 3,4 млн рублей.

Летом 2020 года управление Росприроднадзора провело плановую проверку в отношении МУП «Коммунальные системы». В ходе проверки выявлен факт сброса сточных вод через выпуск в реку Пельшму с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В частности, ПДК по нефтепродуктам было превышено в 17 раз, по фенолам в 4 раза, по метанолу в 3,75 раза, по формадельгиду в 1,9 раза, по фосфатам в 1,7 раза.

Управление рассчитало размер причиненного окружающей среде вреда на общую сумму 5 064 758 рублей. Коммунальщики не согласились с выставленными требованиями и Росприроднадзор обратился в арбитражный суд.

«Арбитражный суд признал доказанным факт сброса сточных вод с превышением нормативов негативного воздействия на водный объект. Однако снизил размер подлежащего взысканию ущерба, исключив расходы ответчика на выполненные в 2020 году мероприятия по модернизации канализационных сетей на сумму 1 626 603 рублей», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Как было установлено в суде, предприятием в 2020 году произведены работы по замене ветхих канализационных сетей на общую сумму 1 626 603 рублей. Эти работы непосредственно направлены на восстановление нарушенного состояния водного объекта и недопущение подобных сбросов в будущем.

В результате сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, была снижена до 3,4 млн рублей.  

Тэги: окружающая среда, ущерб, стоки

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