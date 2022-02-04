Поликлиникам Вологды требуются автоволонтеры

Поликлиникам города требуются добровольцы, готовые помогать медикам ездить по адресам, а также для работы в колл-центрах.

«Волонтеры помогают городским поликлиникам в это непростое время. Они работают посменно, но могут выехать и на целый день, если это необходимо. Благодаря автоволонтерам, врачи успевают объехать намного больше вологжан, что особенно важно в сегодняшней ситуации с загруженностью медиков. Чтобы стать автоволонтером, необходимо несколько часов свободного времени и желание помочь», — рассказала директор молодежного центра «ГОР.СОМ 35» Яна Филиппова.

К примеру, городской поликлинике № 1 на улице Мальцева, 45 и городской поликлинике № 2 на улице Северной, 15 ежедневно требуется по одному автоволонтеру. Двоих добровольцев с личным транспортом ждут в городской поликлинике № 4 на Окружном шоссе, 3 «в». Три человека требуется городской детской поликлинике на улице Благовещенской, 30. Помощь автоволонтеров необходима с 8:00 до 17:00. Как правило, этот период делится между двумя добровольцами. Предусмотрена компенсация за бензин, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Для помощи в регистратуре и для проведения термометрии на входе объявлен также набор волонтеров в городские поликлиники №№ 1, 3, 4. Всего нужно 9 человек. Смены длятся по три, четыре и шесть часов — в зависимости от учреждения и времени работы.

Чтобы стать волонтером, нужно обратиться в молодежный центр «ГОР.СОМ35» на улице Козленская, 2 или позвонить по телефону: 76-02-55. Вологжане также могут подать заявку через городской колл-центр: 8 (800-30) 2-16-17.