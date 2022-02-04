Лесовоз раздавил мотобуксировщик в Вожегодском районе

В Вожегодском районе лесовоз «Урал» наехал на мотобуксировщик. Происшествие случилось накануне в делянке в 300 метрах от автодороги Лукьяновская — Некрасовская.

«По предварительной информации мужчина, управляя грузовым автомобилем „Урал“ с прицепом, допустил наезд на мотобуксировщик „Брат“ под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель мотобуксировщика», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавший доставлен в вологодскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.