Лесовоз раздавил мотобуксировщик в Вожегодском районе

04.02.2022 [Происшествия]

В Вожегодском районе лесовоз «Урал» наехал на мотобуксировщик. Происшествие случилось накануне в делянке в 300 метрах от автодороги Лукьяновская — Некрасовская.

«По предварительной информации мужчина, управляя грузовым автомобилем „Урал“ с прицепом, допустил наезд на мотобуксировщик „Брат“ под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель мотобуксировщика», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавший доставлен в вологодскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Тэги: ДТП, лесовоз

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