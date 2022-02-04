Тяжелый путь: как чиновники вместо ремонта дороги убеждают жителей Великоустюгской деревни в ее безопасности

Наталья Рюмина

В 2020 году в деревне Лодейка Великоустюгского района сгорела школа. Ученикам уже больше года приходится ездить учиться за 24 километра от родной деревни. Власти выделили машину и обещали привести в порядок дорогу, по которой ученики добираются до школы. Она наполовину грунтовая. В прошлом году на ремонт дороги были выделены средства. Но как оказалось только на ту часть, которая находится под асфальтом. Родители постоянно жалуются на то, что дорога в плохом состоянии. Но чиновники утверждают, что безопасности детей ничего не угрожает.

Школа в деревне Лодейка Великоустюгского района сгорела 18 августа 2020 года. В ней же располагался детский сал. Всего в школе обучалось шестеро детей, один ребенок посещал дошкольное учреждение. Школу спасти не удалось. Почти сразу же районные власти сообщили, что обучающихся будут возить в ближайшую школу — в поселок в Благовещенье.

Фото МЧС Вологодской области

Жителей данная новость опечалила. Дорога до Благовещенья только частично асфальтирована, 11 километров — грунтовка в ямах и неровностях. Местные сразу попросили отремонтировать дорогу. Ее прогрейдировали, но этого хватило ненадолго

«После пожара в деревне Лодейка, в котором полностью сгорела школа, было решено возить учащихся в деревню Благовещенье! Машину выделили, водителя нашли. Губернатор лично говорил, что дорога будет готова для перевозки детей и учителей! Можно сказать, что дорога была сделана только для проверки. Первую неделю дорога действительно была готова. На данный момент она в ужасном состоянии, местами проехать вообще невозможно», — сообщили жители 21 сентября 2020 года.

Фото местных жителей

Им ответил начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области — Андрей Накрошаев. Он пообещал, что служба дорожного технадзора выедет на место и проверит соответствует ли информация жителей действительности.

Свое обещание Накрошаев выполнил и по факту проверки пояснил, что «после дождей дорожное полотно находится во влажном состоянии, есть небольшая ямочность. Последний раз грейдирование проводилось 17 сентября. При наступлении сухой погоды проведём грейдирование ещё раз. После прохождения осадков появление ямочности на гравийных дорогах обычное явление. Однако дефекты, которые образовались не препятствуют проезду и не создают угрозу безопасности».

Для родителей данный ответ выглядел как издевка. Они обратили внимание на то, что самому начальнику департамента вряд ли понравилось, если бы его дети ездили по такой «безопасной» дороге

«Андрей, я и родитель, и педагог из сгоревшей школы д. Лодейка! Только мне с детьми приходиться ездить не до Благовещенья, а до г. Великий Устюг! Каждый день туда и обратно! На ЛИЧНОМ транспорте! Конечно, проехать можно по этой дороге! Но какой ценой! Не думаю, что эта тряска идёт на пользу детскому организму! И 4 км ям- это Вы мало написали! Этот промежуток у нас занимает больше времени, чем асфальтный! Соответственно, и выезжать приходится намного раньше! Вряд ли бы Вам понравилось, если б Вашим детям пришлось ежедневно так ездить»,- Ирина Закусова.

После многочисленных жалоб, летом прошлого года на одном из градостроительных советов прозвучало, что дорога на Лодейку будет отремонтирована.

Жители обрадовались. Однако, зря. Оказалось, деньги выделили только на асфальтированную часть.

12 октября 2021 года жители Лодейки через социальные сети обратились к главе Великоустюгского района Александру Кузьмину.

Они напомнили ему, что школа в деревне сгорела и им приходится отправлять детей учиться в другой поселок. При этом состояние дороги оставляет желать лучшего. Особенно ее грунтовой части.

«Однако она якобы была признана «в удовлетворительном состоянии». Может, вас, больших чиновников, она и удовлетворяет, а нас нет: она узкая, местами проваливается, на спуске от поворота Загорье до Григорьевского требуется ограждение, так как там резкий обрыв 7 метров высотой. По информации с крайнего градсовета, деньги на ремонт всё-таки выделены, но, оказывается, делать будут 18 км от райцентра, которые и так в асфальте. Либо нас вообще не слышат, либо не хотят! », — написали жители.

На что администрация Великоустюгского района ответила, что автомобильная дорога «Великий Устюг — Лодейка» является дорогой межмуниципального значения. Решение о проводимых ремонтных работах принимает собственник — казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Вологодской области». Поэтому обращаться нужно туда.

Жители так и сделали, и в результате запросов получили от «Управления автомобильных дорог Вологодской области» ответ, в котором говорится, что «Дорога соответствует требованиям содержания в зимний период».

Поскольку «план по капитальным ремонтам на 2021-2024 уже сформирован», то «в рамках реализации на ционального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023–2024 году запланирован ремонт участка дороги «Великий Устюг — Лодейка» в асфальтобетонном исполнении протяжённостью 18.2 км. Решение о ремонте грунтовой части будет рассматриваться только в 2024 году.

«Для чего эти градсоветы надобны? Чтобы принимать решения или просто озвучивать уже принятые кулуарно? Для чего все эти телефоны и общественные приёмные?», — задаются вопросом жители.

Они уверены, что пока власти принимают решения, дети закончат школу, так и не увидев нормальной дороги.