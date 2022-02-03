У вологодского предпринимателя наши немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей

В Вологде в ходе проведение оперативных мероприятий полицейские обнаружили склад хранения немаркированных сигарет.

«Сотрудники полиции установили, что индивидуальный предприниматель, женщина, совместно с родственником приобрели немаркированную табачную продукцию на общую сумму порядка 3,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. — Купив нелегальные сигареты и поделив на несколько частей, злоумышленники развезли их по местам хранения в арендованный гаражный бокс и торговые точки».

В результате операции из нелегального оборота изъято около 32 тысяч пачек табачной продукции.

Следственное управление УМВД России по городу Вологде возбудило уголовное дело по статье за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.