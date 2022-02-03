В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID

В последние дни система здравоохранения области испытывает пиковую нагрузку. Это связано как с заболеваемостью коронавирусом, так и ОРВИ. По словам первого заместителя губернатора области Антона Кольцова, только в понедельник был поставлен рекорд по обращаемости в поликлиники за всю историю вологодской системы здравоохранения. Только за один день в поликлиники обратились 8770 раз.

С учетом того, что в регионе также растет и количество заболевших медиков, система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку. Именно поэтому многие вологжане просто не могут дозвониться в поликлиники, а обращения граждан, у которых получилось дозвониться, обрабатывались до часа ночи.

Чтобы снизить нагрузку на медицину первичного звена, в поликлиниках Вологды и Череповца предложено организовать «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших ковид.

«Мы понимаем, что с учетом резкого всплеска заболеваемости на следующей неделе на врачей нагрузка увеличится еще сильней и повторное тестирование переболевших сделать на дому медики физически не смогут, — рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — Поэтому в поликлиниках будут организованы «красные зоны», где вологжане смогут пройти контрольное тестирование.

Перед этим с пациентом свяжется лечащий врач и пригласит на прием. Для исключения контактов пациенту предложат добраться до поликлиники либо пешком, либо на личном транспорте.

По словам Антона Кольцова, очередная пиковая нагрузка на здравоохранение первичного звена ожидается в понедельник, 7 февраля.