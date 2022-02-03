В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID

03.02.2022 [Общество]

В последние дни система здравоохранения области испытывает пиковую нагрузку. Это связано как с заболеваемостью коронавирусом, так и ОРВИ. По словам первого заместителя губернатора области Антона Кольцова, только в понедельник был поставлен рекорд по обращаемости в поликлиники за всю историю вологодской системы здравоохранения. Только за один день в поликлиники обратились 8770 раз.

С учетом того, что в регионе также растет и количество заболевших медиков, система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку. Именно поэтому многие вологжане просто не могут дозвониться в поликлиники, а обращения граждан, у которых получилось дозвониться, обрабатывались до часа ночи.

Чтобы снизить нагрузку на медицину первичного звена, в поликлиниках Вологды и Череповца предложено организовать «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших ковид.

«Мы понимаем, что с учетом резкого всплеска заболеваемости на следующей неделе на врачей нагрузка увеличится еще сильней и повторное тестирование переболевших сделать на дому медики физически не смогут, — рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — Поэтому в поликлиниках будут организованы «красные зоны», где вологжане смогут пройти контрольное тестирование.

Перед этим с пациентом свяжется лечащий врач и пригласит на прием. Для исключения контактов пациенту предложат добраться до поликлиники либо пешком, либо на личном транспорте.

По словам Антона Кольцова, очередная пиковая нагрузка на здравоохранение первичного звена ожидается в понедельник, 7 февраля.

 

Тэги: коронавирус, медицина, тестирование
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля
В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину-водителя
В Вологодской области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи
Дальнейшую судьбу кинотеатра «Салют» обсудили жители Вологды
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение
В Вологде из-за неисправности электрооборудования сгорел автобус
691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский городской суд поддержал прокуратуру и отменил повышенную плату за мусор в регионе
Медики Вологодской области массово уходят на больничные
Нападением собак на ребенка в Никольске заинтересовался СК

Похожие новости

Коронавирус заставил вологодскую «Чевакату» взять тайм-аут в чемпионате

Матчи с ивановской «Энергией», которые должны были пройти в ближайшие выходные, перенесены на более поздний срок

285
0

В Вологодской области второй день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID

При этом уровень смертности от коронавируса стал очень низким

735
0

Доля омикрона приближается к 100%

Новый штамм коронавируса практически вытеснил дельту

575
0

Телефон психологической помощи для людей, обеспокоенных ситуацией с COVID-19, работает в Вологодской области

Звонки принимаются по номеру (8172) 29-28-25 по будням с 8:00 до 17:00

898
0

Жители Вологодской области смогут получать консультации врачей через интернет

Медицинскую информационную систему «Телемедицинские консультации Вологодской области» планируют внедрить в этом году

974
0

В Череповце языковая студия проводила занятия с детьми, несмотря на запрет

На образовательную организацию составили административный протокол

965
0

В Вологодском районе первоклассников трёх школ распустили на каникулы

Речь идёт о Кубенской, Семёновской и Сосновской школах

533
0

В Вологодской области выявлено более 1000 случаев заболевания COVID за сутки

При этом статистика говорит только об одном умершем от коронавируса вологжанине

1214
0

В январе проблемы с уборкой снега потеснили коронавирус в ТОП вопросов вологжан

Из 11537 обращений в Центр управления регионом 2119 касались нарушений правил очистки дорог от снега

639
0

Медики Вологодской области массово уходят на больничные

30 января на больничном находились 917 медицинских работников, 31 января – уже 1208 человек

2218
0

«Насморк и температура – это еще не угроза жизни»: главврач Вологодской скорой помощи просит вологжан не вызывать «скорую» без острой необходимости

Более 500 вызовов в сутки поступает в Вологодскую скорую помощь последние несколько дней

1850
0

В Вологодской области установлен очередной рекорд по количеству заболевших COVID

За минувшие сутки в регионе выявлено 840 случаев заболевания коронавирусом

1347
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка завоевала бронзу Кубка России по стрельбе из мелкокалиберного оружия
У вологодского предпринимателя наши немаркированных сигарет на 3,5 млн рублей
В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID
Уроженец Череповца Вадим Шипачев выбран знаменосцем сборной России в Пекине
В Череповце на 70-летнюю пенсионерку с крыши торгового центра упал лёд
Коронавирус заставил вологодскую «Чевакату» взять тайм-аут в чемпионате
В Череповце двое грабителей отобрали у прохожего телефон
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

3783
0
02.02.2022 [БлогоVO]

«Дорога соответствует требованиям содержания в зимний период» («В зимний», Карл! Во время весенней и осенней распутицы дети, конечно, не учатся!)

624
0
02.02.2022 [Обзор Прессы]

Травмапатология

581
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика