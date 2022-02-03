Уроженец Череповца Вадим Шипачев выбран знаменосцем сборной России в Пекине

03.02.2022 [Спорт]

Воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной понесет знамя российской сборной на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Безусловно, будет важно, чтобы наши спортсмены олицетворяли собой силу и мощь. Единогласным решением знаменосцами будут серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, один из самых опытных наших спортсменов, и олимпийский чемпион 2018 года, капитан мужской хоккейной команды Вадим Шипачев. Это самые достойные члены нашей организации», — рассказал Поздняков.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля.

Добавим, что вместе в Вадимом Шипачевым в Китай прибыл и действующих голкипер череповецкой «Северстали» Дмитрий Шугаев. Он имеет в команде статус запасного голкипера.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии 9 февраля, Дании 11 февраля и Чехии 12 февраля.

Кроме Вадима Шипачева, в Олимпийских играх примут участие еще несколько уроженцев Вологодской области — биатлонист Максим Цветков, конькобежцы Евгения Лаленкова и Артем Арефьев, а также лыжник Денис Спицов.

Тэги: знамя, олимпиада, сборная России

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