Коронавирус заставил вологодскую «Чевакату» взять тайм-аут в чемпионате

Баскетбольная команда «Вологда-Чеваката» взяла перерыв в чемпионате Суперлиги 1. Как указано в группе команды в соцсетях, у нескольких игроков тесты на коронавирус дали положительный результат.

Именно поэтому матчи с ивановской «Энергией», которые были запланированы в Иванове на 5 и 6 февраля, перенесены на более поздний срок.

«Команда „Энергия“ пошла нам навстречу. Российская Федерация баскетбола уже согласовала перенос. Теперь даты отложенных матчей, согласно регламенту турнира, должна предложить нам ивановская команда», — рассказала ИА «Вологда Регион» директор «Чевакаты» Валентина Черепанова.

По словам исполняющего обязанности главного тренера команды Евгения Соловьева, недомогания несколько баскетболисток почувствовали уже в конце января во время матчей с курским «Динамо-фарм». Не исключено, что это могло сказаться на поражении вологжанок в двух играх.

«В таком состоянии они сами не могли понять, почему у нас не получилось на тренировках. Это можно назвать чудом, что они вообще вышли и проиграли с небольшой разницей в счете», — рассказал Евгений Соловьев.

29 января вологжанки проиграли курской «Динамо-фарм» со счетом 54:65, а 30 января счет был 54:57 в пользу курянок.