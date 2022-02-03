В Череповце двое грабителей отобрали у прохожего телефон

В Череповце полицейские раскрыли грабёж в отношении 61-летнего местного жителя.

«Мужчина рассказал, что по пути домой ему встретились двое неизвестных, которые попросили у него закурить. Получив отказ, злоумышленники выхватили из рук заявителя телефон и скрылись. Сумму ущерба потерпевший оценил в 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемыми оказались 50-летний и 38-летний местные жители. Оба ранее были судимы. Мужчин задержали, они сознались в содеянном и пояснили, что потеряли украденный гаджет.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы с выплатой штрафа. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.