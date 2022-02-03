Родители школьников возмущены, что их детей заставили читать хвалебные стихи в честь дня рождения губернатора

Накануне в соцсетях прокатилась волна поздравительных песен и стихов в честь дня рождения губернатора Олега Кувшинникова. Наряду с поздравлениями появились также возмущенные посты родителей, чьих детей в школах заставляли читать стихи в адрес губернатора. Один из таких постов опубликован в группе «Великий Устюг Инфо».

«Случайно узнала от дочери, что она тоже была к этому привлечена, — пишет жительница Великого Устюга Людмила. — При этом я не давала согласие на видеосъёмку моего ребёнка. Как это возможно, я никому не разрешала, чтоб моя дочь принимала участие в этом маскараде. Понимаю, что педагогам дано такое указание сверху, но всё равно возмущена. Сами взрослые носим маски лицемерия и детей учим неискренности. Сомневаюсь, что все эти слова у детей шли от души».

Как считает Людмила, поздравление губернатора школы выдали «под соусом патриотического воспитания учащихся». Однако родители отмечают, что воспевание чиновников не считают патриотизмом.

Любопытно, что после появление негативных отзывов в официальной группе Великоустюгского района отключили комментарии под видеопоздравлением школьников.

Людмила рассказала, что она даже звонила директору школы с просьбой не выкладывать видео с участием её ребёнка, потому что против подобных акций, но видео всё равно вышло. Его законность родительница готова оспорить в суде.