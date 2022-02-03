Суд запретил жительнице Череповца разводить животных на участке, предназначенном для строительства дома

03.02.2022 [Общество]

В Череповце 60-летняя женщина устроила ферму на участке, предназначенном для строительства дома, на улице Окинина, сообщает официальный сайт города.

На площади в 667 квадратных метров череповчанка держит коров, свиней, овец, лошадей и других животных. По данным издания, на домашнюю ферму жаловались жители района.

«Разрешенное использование участка — строительство частного жилого дома. По правилам землепользования и застройки на таких участках не допускается содержание домашнего скота. Мы вышли в суд с требованием освободить участок от сельскохозяйственных животных, наш иск был удовлетворен», — рассказали cherinfo в комитете по управлению городским имуществом.

Выполнение решения суда находится на контроле комитета.

Тэги: ферма, земельные участки, Строительство, суд, запрет

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