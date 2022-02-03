После вмешательства прокуратуры в одном из ФАПов в Вытегорском районе появился фельдшер

В одном из сельских ФАПов в Вытегорском районе долгое время не было фельдшера. Местная жительница заявила о проблеме на личном приёме у заместителя генпрокурора РФ Алексея Захарова.

Проведённая проверка показала, что должность фельдшера долгое время оставалась вакантной в ФАПе в деревне Макачёво.

«Отсутствие медицинского работника в Макачевском ФАПе нарушало права граждан на предоставление медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

23 декабря 2021 года ведомство внесло представление в адрес главврача районной больницы об устранении нарушения. Учреждение подобрало медицинского работника, который приступил к выполнению обязанностей с 10 января 2022 года.