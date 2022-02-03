Спрос на снегоуборщики в России вырос на 361%

03.02.2022 [Общество]

Самым востребованным товаром у россиян в январе стали снегоуборщики: спрос на них вырос в общей сложности на 361%. Рекордный прирост отмечается в Нижнем Новгороде (+628%) и Москве (+480%), в несколько раз чаще снегоуборщики также ищут в Санкт-Петербурге (+365%).

Выросла также средняя цена на снегоуборщики — в январе она составила 43 865 рублей (+13%). Сильный прирост показывают и лопаты для снега: +223% в Москве и рекордные +472% в Нижнем Новгороде. В целом по России спрос на них вырос на 176%, а цена — на 28% (1 756 рублей).

Изменение потребительского спроса на различные товары в крупных городах России в январе относительно ноября 2021 года проанализировали аналитики онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru.

Кроме того, аномально снежная зима повлияла в том числе на интерес к антигололедным реагентам. Категория в среднем выросла на 61%. В то же время столичные потребители ищут в интернет-магазинах костыли, бандажи и фиксаторы — спрос на них в январе вырос в связи с гололедом. Из-за частых травм и переломов спрос на медицинские товары увеличился на 19% по всей России.

В зимнюю непогоду у покупателей популярны сауны и бани. Возможно, на спрос повлияла пандемия, во время которой россияне взялись за обустройство загородных домов. В некоторых регионах стали популярны грелки и электропростыни.

«Зима в этом сезоне снежная. Самыми подготовленными к непогоде оказались новосибирцы: согласно статистике, здесь практически нет роста товаров для зимы, поскольку сибиряки купили их еще в октябре. Тогда как новгородцы, справляясь со снегопадами, увеличили спрос на лопаты в 7 раз», — отметили эксперты Price.ru.

 

Тэги: цены, снегоуборщики, аналитики

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