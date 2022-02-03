Житель Тотьмы получил семь лет колонии за убийство друга детства

03.02.2022 [Происшествия]

В Тотьме суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Как NewsVO сообщал ранее, в ночь с 9 на 10 июня 2021 года подсудимый выпивал в своей квартире на улице Садовой с другом детства — 40-летним погибшим. В какой-то момент между ними произошла ссора, и хозяин ударил гостя ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.

В суде мужчина признал вину только в том, что держал нож.

«В какой-то момент друг стал громко разговаривать. Он сделал ему замечание, тот привстал с кровати (без клюшки), схватил его правой рукой за горло. Он (подсудимый) взял с тумбочки кухонный нож и направил на потерпевшего, а потом стал отходить. Друга шатнуло, он потерял равновесие и наткнулся на нож», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство, пьянка, приговор
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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