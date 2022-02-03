В Вологодской области второй день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 1160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной рекорд в регионе.

В целом в России также побит рекорд по заболеваемости коронавирусом — 155 768 новых случаев коронавируса.

При этом в Вологодской области 380 человек выздоровели, 136 человек госпитализировано, два человека умерли. Статистика за 3 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 110 310 пациентам. Большая часть из них — 99 035 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 217 человек.