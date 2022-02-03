Власти Вологды заявили о строительстве школы в Прилуках

Власти Вологды планируют заключить соглашение о строительстве школы на улице Строителей в Прилуках с московской компанией «ПроШкола».

Соответствующее постановление, подписанное заместителем мэра Анатолием Барановым, опубликовано на сайте городской администрации.

«Заключить концессионное соглашение в отношении проекта финансирования, строительства и эксплуатации объекта образования „Школа на 150 мест по улице Строителей города Вологды“ c ООО „ПроШкола“ в случае, если проект, реализация которого планируется на основании концессионного соглашения, будет отобран в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах РФ дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором», — говорится в документе.

Как указано в проекте соглашения, школа будет построена не позднее 31 декабря 2024 года.

При этом администрация Вологды выплатит «ПроШколе» грант в размере 88 миллионов 861 тысяч 749 рублей, из которых 85 миллионов 307 тысяч 279 рублей — средства федерального бюджета, — сообщает GorodVo.

«Учительская газета» пишет, что ООО «ПроШкола» — это «утверждённый правительством концессионер, с которым регионы и муниципальные образования могут заключать соглашения без конкурсов для строительства новых школ».