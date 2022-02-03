Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличится в этом году

03.02.2022 [Общество]

Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Вологодской области увеличится в этом году.

Если в прошлом году для приема на первый курс обучения было выделено 6 425 бюджетных мест по 95 направлениям подготовки в 26 колледжах и техникумах региона, то в этом году будет уже 7 736 бюджетных мест по 87 направлениям в 38 колледжах и техникумах региона.

– Увеличивая число бюджетных мест, правительство региона решает две стратегических цели. Во-первых, это перестройка профобразования под запросы рынка труда. Вологодские колледжи и техникумы очень оперативно справляются с этой задачей, внедряя новые направления подготовки. Во-вторых, выпускники наших школ должны оставаться и получать образование на территории региона, – говорит заместитель губернатора Лариса Каманина.

Как сообщает департамент образования, в 2022 учебном году будет открыт набор по трем новым направлениям: инфокоммуникационные сети и системы связи, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава.

Также в релизе говорится об улучшении инфраструктуры учебных заведений. В рамках нацпроекта «Образование» созданы 24 современных мастерских с новейшим оборудованием для отработки практических навыков в сфере строительства, инженерных технологий, обслуживания транспорта и сельского хозяйства. В этом году работа будет продолжена, в итоге заработают еще 12 мастерских, в том числе и для студентов, осваивающих направление "искусство, дизайн и сфера услуг".

Помимо этого, в рамках регионального проекта «Студенческое общежитие» в прошлом году были созданы 240 дополнительных мест. Проведен ремонт в восьми общежитиях семи колледжей и техникумов Вологды, Череповца, Сокола, Кадуя, Устюжны и Вологодского района. 

– В этом сезоне планируется подготовить 245 допмест для студентов, - рассказала Лариса Каманина. – Постепенно преображается спортивная инфраструктура. В 2022 году будут построены в первую очередь в тех колледжах, где учатся более 800 студентов 4 воркаута и 3 ФОКОТа.

Прием заявлений на зачисление в колледжи и техникумы области начнется не позднее 20 июня этого года. Справочная информация доступна по телефону горячей линии 8(8172)23-01-01(2018).

Тэги: образование, среднее профессиональное образование, колледжи, техникумы

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