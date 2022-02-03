Ресторан заплатит штраф за ожог двухлетнего ребенка

03.02.2022 [Происшествия]

Родители двухлетней девочки подали в суд на ресторан «ПиццаФабрика» за ожог, который получила девочка.

Как выяснилось, еще в августе 2020 года сотрудник ресторана «ПиццаФабрика» опрокинул чайник с горячим чаем с подноса, в результате чего горячая вода попала на двухлетнюю девочку.

Ребенок получил ожог левой ноги и не переставал плакать в течение нескольких часов.

«Травму зафиксировали врачи детской поликлиники и оказали девочке первую медицинскую помощь, а затем она продолжила лечение амбулаторно. После случившегося родители обращались с дочерью в платные клиники к травматологу и неврологу. Как утверждали супруги, никто из виновников не принес извинений, и не предложил никакой помощи», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.  

Родители девочки через суд просили взыскать с ООО «Победа» — владельца «ПиццаФабрики» компенсацию морального вреда, расходы на лечение ребенка и штраф. После того, как ответчик перечислил им 55 000 рублей, они уменьшили сумму требования.

«Судебная коллегия вологодского областного суда, исходя из принципа разумности и справедливости, принимая во внимание степень нравственных страданий родителей, удовлетворила иск в размере 15 500 рублей компенсации морального вреда в пользу каждого из них», — рассказали в суде.

Тэги: официант, получила ожог, ребенок, ресторан

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