В феврале на улице Поэта Романова начнут формировать несущие конструкции моста

03.02.2022 [Общество]

На улице Поэта Романова, которая соединит микрорайон Бывалово и улицу Конева, параллельно идет несколько видов работ — строительство моста через реку Шограш и переустройство инженерных коммуникаций.

«На данный момент проведена часть подготовительных работ: расчистка территории, устройство временных сооружений. Выполняются работы по устройству береговых опор моста, а также трубы диаметром 1,5 метра. Идет заготовка инертных материалов: песка и щебня», — рассказал начальник участка ООО «Строймост» Сергей Лобынин.

В феврале начнется формирование несущих конструкций: бетонирование стоек опор и подготовка к устройству монолитных железобетонных ригелей. По словам подрядчика, круглосуточно ведется прогрев бетонных конструкций. Работы идут в соответствии с графиком, — сообщает пресс-служба городской администрации.  

Параллельно другой подрядчик — компания ООО «Современные системы реновации» — работает с инженерными сетями. Всего будет переустроено и уложено с нуля 12 км коммуникаций. На данный момент выполнено порядка 2,4 км ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, а также сетей водоснабжения. Переустройство теплосетей должно быть проведено до начала следующего отопительного сезона, чтобы вовремя переключить потребителей.

«Любое строительство вызывает определенные неудобства — работы ведутся круглосуточно, техника работает ночью. С другой стороны, все понимают, для чего они ведутся. Улица Поэта Романова будет одной из основных улиц города, которая соединит два крупных района и решит множество проблем. Жители с нетерпением ожидают окончания строительства», — рассказал председатель комиссии по градостроительству и городскому хозяйству общественного совета Вологды Максим Васильев.

Строительство улицы Поэта Романова распределено на 4 этапа: переустройство сетей, строительство дороги на двух участках и моста, а также строительство кольцевых пересечений улицы Поэта Романова с Осановским проездом, улицей Конева и улицей Молодежной. По всем этапам уже определены подрядчики.

Тэги: Строительство, улица Поэта Романова

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