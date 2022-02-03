Доля омикрона приближается к 100%

03.02.2022 [Общество]

Лаборатория ДНКОМ изучила положительные ПЦР-тесты на коронавирус, полученные в регионах за последнюю неделю. Как оказалось, штамм дельта составил в пробах менее 3%. Таким образом, доля «омикрона» в России вплотную приблизилась к отметке 100%.

Правда, согласно статистике Роспотребнадзора, 20% случаев заражения в Москве и Санкт-Петербурге все еще приходятся на более «тяжелый» вариант коронавируса. Тем временем россияне все чаще хотят знать, каким штаммом COVID-19 заразились, пишет сегодня «КоммерсантЪ».

Гендиректор ДНКОМ Андрей Исаев уточнил, что больше всего проб было проверено в Москве и Московской области: 97% оказались омикроном и только 3% дельтой.

«По остальным регионам выборка проверенных положительных проб пока недостаточная, но уже сейчас в Северо-Западном и Уральском федеральных округах 100% проверенных проб приходятся на омикрон, в остальных регионах — 98−100%», — говорит Исаев.

Тэги: коронавирус, омикрон, дельта
Сюжет: Пандемия коронавируса

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