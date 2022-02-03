Доля омикрона приближается к 100%

Лаборатория ДНКОМ изучила положительные ПЦР-тесты на коронавирус, полученные в регионах за последнюю неделю. Как оказалось, штамм дельта составил в пробах менее 3%. Таким образом, доля «омикрона» в России вплотную приблизилась к отметке 100%.

Правда, согласно статистике Роспотребнадзора, 20% случаев заражения в Москве и Санкт-Петербурге все еще приходятся на более «тяжелый» вариант коронавируса. Тем временем россияне все чаще хотят знать, каким штаммом COVID-19 заразились, пишет сегодня «КоммерсантЪ».

Гендиректор ДНКОМ Андрей Исаев уточнил, что больше всего проб было проверено в Москве и Московской области: 97% оказались омикроном и только 3% дельтой.