В Череповецком районе на библиотекаря написали заявление в полицию из-за жалоб на неубранный снег

02.02.2022 [Общество]

На библиотекаря деревни Романово Воскресенского муниципального образования Череповецкого района подали заявление в полицию за то, что она пожаловалась на плохую уборку снега. 

Виктория Ковыршина еще в декабре начала писать в социальных сетях о проблеме не чищенных дорог в своей родной деревне. Но проблема так и не решалась должным образом. 1 февраля женщина вновь опубликовала пост о заснеженных дорогах.

«Я конечно предполагаю, что после этой публикации могу лишится работы и мою библиотеку могут закрыть, как и клуб в деревне Романово (И скорей всего так и будет). Так как от всех несогласных, от всех неугодных наш глава избавляется легко. НО! Молчать я не умею и не буду! Я не боюсь, я свое отбоялась в этой жизни. Да и соратников, друзей и недовольных нынешним главой очень много. И снова снег и дороги! Последний раз чистили наши улицы 22 января, сегодня 1 февраля.На секундочку сейчас зима и снег валит почти каждый день на улицах уже не пройти не проехать. Вчера 31 января звоню в сельсовет (дозванивалась 3 часа, либо скидывают, либо отключают телефон).Дозвонилась по другому номеру, женщина (не буду называть ее имени) ответила -» Дак недавно чистили«, я объяснила, что недавно-это больше недели назад и нас уже засыпало», — написала Виктория.

Она сказала женщине из сельсовета, что плохо себя чувствует, попросила почистить снег, так как велика вероятность вызова скорой.

«На что мне был ответ: „Я передам главе, он решает когда и где чистить“», - продолжает женщина.

Снег так и остался лежать.

«В связи с болезнью мне со снегом не справится самостоятельно и силы появятся еще не скоро. У клуба (остановка маршрутки и детского автобуса) не чищено, маршрутки вязнут. Света у клуба как не было, так и нет и дети и взрослые ждут автобус в кромешной темноте.Деревня вообще живет в темноте. И такая ситуация во всех деревнях Воскресенского МО. Когда избирался глава, ох как много он нам наобещал, только вот делать он ничего не хочет.Если по началу при обращении к нему он еще улыбался, то теперь он хамит и орет. Сколько он сделал для нас за все годы своего правления? Я вам скажу, нисколько! даже то что было и то развалил. Ой нет))), оленей светящихся купил новогодних.Типа возрадуйтесь смерды, барин праздник вам привез. Я тут законодательство проштудировала и оказывается это не мы от него зависим, а он зависит от нас избирателей. Вопрос! А нужен ли нам такой глава? Деревни просыпайтесь! Хватит терпеть тирана и лентяя. Глава должен быть из деревни, который знает деревню и любит ее, который заботится о нас.К которому можно и с радостью и с горестью прийти», — такими словами закончила свой пост Виктория. 

В ответ она получила заявление в полицию от некого тракториста за оскорбление. Об этом женщина сообщила 2 февраля.

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Тэги: снег, уборка снега

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