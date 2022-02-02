Онкобольным Вологодской области придется ездить на КТ в соседний регион

02.02.2022 [Общество]

Жителям Вологодской области, болеющим онкозаболеваниями, придется ездить на компьютерную томографию в Ярославль. В онкодиспансере Вологды сломались сразу два томографа. 

Пока не сделан ремонт, врачи ищут в срочном порядке места, где можно пройти обследование. Об этом рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников. 

«Сейчас срочно решается вопрос о ремонте томографов. Но, это немалые деньги, а год только начался, поэтому получить необходимую сумму будет непросто. Но мы стараемся», - сказал он. 

Пока будут решаться вопросы с ремонтом, пациентов, нуждающихся в обследовании, будут разбивать на группы и отправлять на диагностику в Ярославль. 

«Часть вологжан смогут пройти исследования на томографе в городской больнице №1 в Вологде. Он находится вне «красной» зоны. Еще часть будут направлены на КТ в том же онкодиспансере, его возможностей достаточно не для экстренных случаев. Есть пациенты, которым требуется КТ-планирование. В данной ситуации его можно сделать только в Ярославле. Туда мы и будет направлять пациентов», - говорит Алексей Плотников.

Поездка будет оплачиваться за счет бюджета.

Тэги: медицина, департамент здравоохранения

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