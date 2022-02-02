Телефон психологической помощи для людей, обеспокоенных ситуацией с COVID-19, работает в Вологодской области

Телефон горячей линии психологической поддержки для людей, обеспокоенных ситуацией с COVID-19, начал работу в Вологодской области в конце января.

– Жители области, обеспокоенные ситуацией с COVID-19, могут пообщаться с квалифицированными специалистами. Всего на горячей линии работает три психолога, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Звонки принимаются по номеру (8172) 29-28-25 по будням с 8.00 до 17.00. Консультации бесплатные.