Телефон психологической помощи для людей, обеспокоенных ситуацией с COVID-19, работает в Вологодской области

02.02.2022 [Общество]

Телефон горячей линии психологической поддержки для людей, обеспокоенных ситуацией с COVID-19, начал работу в Вологодской области в конце января.

– Жители области, обеспокоенные ситуацией с COVID-19, могут пообщаться с квалифицированными специалистами. Всего на горячей линии работает три психолога, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Звонки принимаются по номеру (8172) 29-28-25 по будням с 8.00 до 17.00. Консультации бесплатные.

– В напряженной эпидемиологической ситуации важна психологическая помощь для тех, кто сталкивается с инфекцией, испытывает тревогу, стресс, кто теряет близких, кому нужна психологическая поддержка. Такую помощь готовы оказать вологжанам квалифицированные психологи, которые прошли обучение, имеют опыт консультирования, – говорит Елена Логинова, врач-психотерапевт Вологодской областной психиатрической больницы.

Тэги: психологи, консультации, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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