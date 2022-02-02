Жители Вологодской области смогут получать консультации врачей через интернет

Жители Вологодской области смогут получать консультации врачей по интернету, не выходя из дома.

Региональную медицинскую информационную систему «Телемедицинские консультации Вологодской области» планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале этого года.

– В конце 2021 года учреждением «Медицинские цифровые технологии» завершены конкурсные процедуры и приняты работы по внедрению, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. – В период пандемии развитие телемедицины особенно актуально.

По словам замгубернатора области Виталия Тушинова, система позволит сократить количество обращений за экстренной и стационарной помощью и, как следствие, затраты и нагрузку на специалистов.

Система предназначена для:

дистанционного консультирования медицинскими работниками пациентов и (или) их законных представителей через веб-портал и мобильное приложение;

дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой на региональном уровне;

создания платформы для дистанционного мониторинга состояния здоровья граждан Вологодской области;

повышения уровня доступности медицинских услуг населению;

повышения уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг.

Сообщается также, что работа по созданию системы информационную систему «Телемедицинские консультации Вологодской области» ведется в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика».

