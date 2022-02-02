Жители Вологодской области смогут получать консультации врачей через интернет

02.02.2022 [Общество]

Жители Вологодской области смогут получать консультации врачей по интернету, не выходя из дома. 

Региональную медицинскую информационную систему «Телемедицинские консультации Вологодской области» планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале этого года. 

– В конце 2021 года учреждением «Медицинские цифровые технологии» завершены конкурсные процедуры и приняты работы по внедрению, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. – В период пандемии развитие телемедицины особенно актуально.

По словам замгубернатора области Виталия Тушинова, система позволит сократить количество обращений за экстренной и стационарной помощью и, как следствие, затраты и нагрузку на специалистов. 

Система предназначена для:

  • дистанционного консультирования медицинскими работниками пациентов и (или) их законных представителей через веб-портал и мобильное приложение;
  • дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой на региональном уровне;
  • создания платформы для дистанционного мониторинга состояния здоровья граждан Вологодской области;
  • повышения уровня доступности медицинских услуг населению;
  • повышения уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг.

Сообщается также, что работа по созданию системы информационную систему «Телемедицинские консультации Вологодской области» ведется в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика».
 

Тэги: здравоохранение, медицина, консультации, врачи, Интернет, нацпроекты, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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