Жительница Белозерска считает, что в школе, где учится ее ребенок, используют опасный антисептик

Жительница Белозерска обратилась в прокуратуру, утверждая, что в школе, где учится ее ребенок, используют опасный для здоровья детей антисептик.

Ольга Горбовская, дочь которой учится в Белозерской школе № 2, говорит, что в учебном заведении для обработки рук учеников используют дезинфицирующее средство Полисепт, в химическом составе которого содержится гуанидин. Этот антисептик относится к третьему классу опасности. В жалобе говорится, что после использования этого средства необходимо проветривать помещение, что не всегда возможно сделать в школе, особенно в зимнее время. Вентиляция же оставляет желать лучшего.

«У большинства детей на данное средство аллергия. В частности моя дочь 26 января 2022 года из школы пришла с головной болью. далее у ребенка поднялась высокая температура. В горле появилось першение. Вечером у дочери появились галлюцинации. Ребенку вызван врач на дом. У дочери тяжелое самочувствие», — пишет женщина.

Она утверждает, что такие симптомы есть не только у ее дочери, но и у других учеников школы. Она обращалась к руководству. Но вопрос не был решен.



В департаменте образования Вологодской области отрицают факт использования опасных антисептиков в школе.

«По информации директора МОУ СШ № 2 города Белозерска в образовательной организации дезинфицирующее средство «Полисепт» не используется», — сообщают в ведомстве.

В паспорте безопасности химической продукции дезинфицирующего средства «Полисепт» говорится, что по степени воздействия на организм данна продукция является умеренно опасной. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия, раздражает кожу и вредна при проглатывании.

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