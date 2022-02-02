Жительница Белозерска считает, что в школе, где учится ее ребенок, используют опасный антисептик

02.02.2022 [Общество]

Жительница Белозерска обратилась в прокуратуру, утверждая, что в школе, где учится ее ребенок, используют опасный для здоровья детей антисептик.

Ольга Горбовская, дочь которой учится в Белозерской школе № 2, говорит, что в учебном заведении для обработки рук учеников используют дезинфицирующее средство Полисепт, в химическом составе которого содержится гуанидин. Этот антисептик относится к третьему классу опасности. В жалобе говорится, что после использования этого средства необходимо проветривать помещение, что не всегда возможно сделать в школе, особенно в зимнее время. Вентиляция же оставляет желать лучшего. 

«У большинства детей на данное средство аллергия. В частности моя дочь 26 января 2022 года из школы пришла с головной болью. далее у ребенка поднялась высокая температура. В горле появилось першение. Вечером у дочери появились галлюцинации. Ребенку вызван врач на дом. У дочери тяжелое самочувствие», — пишет женщина. 

Она утверждает, что такие симптомы есть не только у ее дочери, но и у других учеников школы. Она обращалась к руководству. Но вопрос не был решен. 

В департаменте образования Вологодской области отрицают факт использования опасных антисептиков в школе. 

«По информации директора МОУ СШ № 2 города Белозерска в образовательной организации дезинфицирующее средство «Полисепт» не используется», — сообщают в ведомстве. 

В паспорте безопасности химической продукции дезинфицирующего средства «Полисепт» говорится, что по степени воздействия на организм данна продукция является умеренно опасной. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия, раздражает кожу и вредна при проглатывании.

»

Тэги: школа, Белозерск, прокуратура, антисептики

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля
В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину-водителя
Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации
Вологодский губернатор заболел коронавирусом
В Вологодской области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи
Дальнейшую судьбу кинотеатра «Салют» обсудили жители Вологды
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей при купании в Крещение
В Вологде из-за неисправности электрооборудования сгорел автобус
В ГИБДД разъяснили, как поменялось движение в Вологде из-за ремонта моста через Шограш
691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

Похожие новости

Череповецким школьникам разрешили разрисовать стены учебного заведения

Таким образом руководство образовательного учреждения решило проблему вандализма  

899
0

600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца

По предварительным данным, возгорание произошло в лаборатории на втором этаже учебного заведения

1423
0

В Череповце открыли Школу народного экскурсовода

В Школе все желающие смогут изучить методику экскурсоведения, готовить и проводить экскурсии

531
0

Городская родительская конференция пройдёт в Вологде 25 октября в режиме онлайн

Тема мероприятия – «Клиповое мышление современного ребёнка»

627
0

В школе № 26 Вологды произошел пожар из-за короткого замыкания электропроводки

Было эвакуировано 890 человек

1450
0

Уроженец Нарьян-Мара под наркотиками пытался проникнуть в школу №39 в Вологде

На вопросы задержавших его росгвардейцев он отвечал песнями

1740
0

В Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в школе

К счастью, пострадавших нет. Стрелка обезоружила директор школы

1248
0

Экспозиция «Ночлежный приют» появилась в музее «Семёнково» под Вологдой

Здесь вы узнаете о специальных помещениях при сельских школах 19-го века, где оставались ночевать дети из дальних деревень

2256
0

В Вологодской школе для детей с ограниченными возможностями после ремонта протекает крыша, вздулись полы, образовалась плесень

На некачественный ремонт обратили внимание родители

964
0

Вологодских школьников проверят на возможное употребление наркотиков

Осенью во всех регионах страны стартует социально-психологическое тестирование

802
0

Прокуратура Вологодского района не разрешила школьникам заниматься на китайских компьютерах

Компьютеры из Китая должны были поставить в школы поселков Майский и Сосновка

1200
0

Картофельные ньоки, митболлы и тамаго-яки могут появиться в меню школьных столовых Вологды

Совет детских директоров вологодских школ предложил 17 новых блюд для школьного меню

983
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия в здание кинотеатра «Салют» состоится в Вологде 5 февраля
Четыре музея в районах Вологодской области оснастят современным оборудованием
Вологжанин выращивал наркотические растения в гараже и подвале многоквартирного дома
Театральный фестиваль «Голоса истории» сообщает о дополнительном приеме заявок на участие
Жительница Белозерска считает, что в школе, где учится ее ребенок, используют опасный антисептик
В Череповце языковая студия проводила занятия с детьми, несмотря на запрет
В Бабаево участника поисковых экспедиций привлекли к ответственности за демонстрацию свастики
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

3474
0
02.02.2022 [БлогоVO]

«Дорога соответствует требованиям содержания в зимний период» («В зимний», Карл! Во время весенней и осенней распутицы дети, конечно, не учатся!)

130
0
02.02.2022 [Обзор Прессы]

Травмапатология

313
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика