В Бабаево участника поисковых экспедиций привлекли к ответственности за демонстрацию свастики

Судья Бабаевского районного суда Вологодской области Наталья Баскова 17 января постановила привлечь к административной ответственности жителя Бабаево Антона Серова за демонстрацию свастики у себя на странице в соцсети.

Антон является участником движения по поиску пропавших без вести солдат во время Великой Отечественной войны и иногда публиковал у себя на странице посты с осуждением фашизма и их сторонников, сопровождая их фото и видео.

За иллюстрации символики на него и был составлен протокол старшим инспектором ГИАЗ МО МВД России «Бабаевский».

Фото Антон Серов

По мнению сотрудника МВД Антон Серов публично продемонстрировал нацистскую символику. Это было обнаружено 21 ноября 2021 года сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Вологодской области в ходе мониторинга Интернет-сети. На странице Антона Серова в разделе видеозаписи нашли видеозапись, в которой изображен флаг со свастикой.

Эта символика запрещена на территории Российской Федерации. Также на странице мужчины была обнаружена фотография, размещенная 30 июля 2016 года, с изображением Маннергейма.

Действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ в связи с чем 7 декабря был составлен протокол об административном правонарушении.

Фото Яндекс

Ответственность по данной статье наступает за пропаганду либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой атрибутикой имли символикой до степени смешения, либо атрибутики или символик экстремистских организаций, либо иных атрибутик или символик, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом.

Антон Серов подтвердил в суде факт размещения указанных материалов. Но вину не признал, поскольку и фотография, и видео были размещены на его странице в целях осуждения фашизма.

Видеозапись является отрывком из художественного фильма, а фотография размещена в 2016 году в связи с протестом против установки в Санкт-Петербурге памятной доски Маннергейму, которая была демонтирована 13 октября 2016 года.

Судья, выслушав мужчину и рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что «характер замещения Антоном Серовым нацисткой символики не свидетельствует о то, что указанная символика размещена им с целью формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Характер размещения данной символики не свидетельствует также, что Серов А.Ю. разместил ее в целях научных исследований, художественного творчества, подготовки материалов, осуждающих нацизм».

Баскова признала мужчину виновным, назначив ему штраф в тысячу рублей.

Антон Серов с постановлением не согласился. Он говорит, что протокол имеет следы исправления в дате его составления не оговорённые и не подписанные составителем и им.

Но самое главное, судья, по мнению Серова, неверно установила, что характер размещения символики, указав, что символика размещена Антоном Серовым не с целью формирования негативного отношения к идеологии нацизма.

Оказывается, видео, которое Антон Серов разместил у себя на странице — это отрывок из фильма «Бункер».

«Фильм немецкого режиссёра Оливера Хиршбигеля о последних днях нацистской Германии, основанный на воспоминаниях Траудль Юнге, личного секретаря Адольфа Гитлера, а также на одноимённой книге (Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiche — рус. Падение. Гитлер и крах Третьего рейха) историка Иоахима Феста. Натурные съёмки проводились в Берлине, Мюнхене, а также в России в Санкт-Петербурге в одном из кварталов, где находилось несколько полуразрушенных зданий и облик которого был очень схож с Берлином 1940-х годов, поскольку застраивался немецкими архитекторами. Также в этом фильме снимался целый ряд русских актёров. Номинировался на премию „Оскар“ как „Лучший фильм года на иностранном языке“», — поясняет Антон Серов.

Фильм при этом находится в свободном доступе.

«Также мне инкриминируют размещение нацистской символики в изображении Маннергейма. В связи с моим протестом против установки памятной доски этому господину в Санкт-Петербурге я разместил на своей странице коллаж с указанием на истинную сущность кровавого палача Маннергейма с черепом, вместо головы. Одновременно петербуржцы подали в суд несколько исков с просьбой признать доску незаконной и убрать её. Последний был от 76-летней блокадницы Флоры Геращенко. В итоге установку доски признали незаконной сначала совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга, а потом и администрация Центрального района. Районные власти не нашли ни разрешений на установку, ни документов о ее постановке на учет. В итоге 8 августа администрация комитету по культуре акт о демонтаже доски и штрафе до 100 тысяч рублей для ответственных. Вечером 13 октября демонтировали доску», — комментирует Антон Серов.

Сам Антон Серов является участником Бабаевского поискового клуба «ЭПРОН», принимал участие в поисковых экспедициях. Но суд посчитал, что видео и фото, опубликованные на странице мужчины не связаны с данной деятельностью.

«Это неверно. Связь моих публикаций и поисковой деятельности подтверждается характеристикой Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества „Поисковое движение России“ по Вологодской области, которую я не мог представить в суд первой инстанции, так как получил её лишь 25 января 2022 года», — говорит Антон.

Фото Антон Серов

Будучи юристом, мужчина поясняет, что Первый кассационный суд общей юрисдикции в специальном обзоре судебной практики (Утверждено Президиумом Первого кассационного суда общей юрисдикции 30 ноября 2020 г) разъяснил, как наказывать за демонстрацию нацистской символики.

Суд обратил внимание, что, рассматривая подобные дела, надо учитывать, форму и содержание размещённой информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, данные о его личности. В обзоре подчеркивается, что показ документальных и художественных фильмов, иллюстраций книг, картин, учебных и научных пособий, фотографий из музеев и тому подобного допускающих изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне, не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.3 КоАП.

«Мои действия по размещению контекста, указанного в протоколе не содержали восхваления нацизма, а напротив, строго осуждали подобное действие. Тем не менее, в связи с требованием полиции я удалил данный контент со своей страницы, так как, считаю, что он больше не требует размещения», — добавляет житель Бабаево.

Антон считает, что данное дело выросло на фоне его активной политической позиции, выражающейся в несогласии с некоторыми событиями, происходящими в нашей стране. В частности, мужчина выступал против введения системы qr-кодов, изменения конституции, пенсионной реформы и так далее.