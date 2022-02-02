Обанкротившийся «Северный кредит» обязали вернуть землю администрации Вологды

Арбитражный суд обязал банк «Северный кредит» освободить земельный участок и снести установленные на нем временные сооружения.

Как указано в решении суда, в сентябре 2008 года администрация Вологды предоставила ООО «Биллинговый центр» земельный участок на улице Костромской площадью 560 квадратных метров для проектирования, установки и эксплуатации павильона расчетно-кассового центра сроком действия до 20 июля 2017 года.

В 2015 году права и обязанности арендатора перешли к АО КБ «Северный кредит».

В ноябре 2019 года администрация уведомила банк о прекращении срока действия договора и направила претензию об освобождении земельного участка. Эта претензия послужила основанием для обращения администрации города с иском в суд.

Арбитражный суд удовлетворил заявленные администрацией требования.

«Суд указал, что в связи с прекращением действия договора и отсутствием правовых оснований для продления договора аренды или заключения нового без проведения торгов, банк обязан в порядке статьи 622 ГК РФ вернуть администрации имущество в том состоянии, в котором он его получил», — сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Сейчас сооружение, установленное на спорном земельном участке, принадлежит частному предпринимателю.

Однако предприниматель, как посчитали в суде, «не является участником арендных отношений по поводу спорного участка. Наличие договора между банком и предпринимателем по продаже движимого объекта не влечет перемены лиц на стороне арендатора земельного участка и не освобождает его от обязанности возвратить данный участок арендодателю после прекращения арендных отношений», — также пояснили в суде.

В итоге суд обязал банк «Северный кредит» снести временное сооружение и освободить арендованный земельный участок.