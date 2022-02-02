На тренировочных стартах в Пекине череповчанка Евгения Лаленкова заняла четвертое место

В пятницу в Пекине стартуют XXIV Зимние Олимпийские игры. Все участники уже на месте и проводят тренировочные старты.

Череповецкая конькобежка Евгения Лаленкова заняла 4 место на дистанции 1000 метров. Сразу после этого забега Лаленкова поделилась с журналистами своими ощущениями от льда на Олимпийской арене.

«Ощущения в целом вообще очень странные — и по тренировкам, и по забегу. Не скажу, что сегодня был плохой результат. Я держала скорость, может быть, это было чуть медленнее, чем в Коломне. Но, тем не менее, с учетом того, что мы находимся в тренировочном режиме и я бежала без пары, все в целом неплохо», — заявила спортсменка.

Евгения Лаленкова является четырехкратным призером ЧМ на отдельных дистанциях и трехкратным призером чемпионатов Европы, а также чемпионкой России на 3000 метров.

Соревнования у конькобежцев стартует 5 февраля. В этот день женщины разыграют медали на дистанции 3000 метров.

Воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев выбран капитаном сборной ОКР. Ассистировать ему будут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев. Россиянам предстоит отстаивать звание действующих олимпийских чемпионов. Первый матч наша команда сыграет 9 февраля против сборной Швейцарии.

