В Вологодском районе первоклассников трёх школ распустили на каникулы

02.02.2022 [Общество]

Первоклассников трёх школ в Вологодском районе распустили на каникулы, сообщает районная газета «Маяк».

По данным издания, речь идёт о Кубенской, Семёновской и Сосновской школах. Обычно первоклассников отправляют на каникулы в середине февраля, но для ограничения распространения коронавируса, школьников отправили отдыхать раньше положенного.

Глава района Сергей Жестянников на своей странице в соцсети рассказал, что процент заболеваемости в указанных школах был высоким. Он также добавил, что по данным на 31 января 2022 года, количество заболевшим коронавирусом детей за неделю выросло в восемь раз: на карантин закрыты 29 классов в восьми школах и три группы в трёх детсадах.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, класс или группа выводятся на карантин при заболевании более 20% детей.

В Вологде, по данным на 1 февраля, на карантин закрыты 438 классов и 94 группы в детсадах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Тэги: каникулы, первоклассники, коронавирус

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