В Вологодской области выявлено более 1000 случаев заболевания COVID за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 1002 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной рекорд в регионе за всю историю пандемии.

В целом в России также побит абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом — 141 883 новых случая коронавируса.

При этом в Вологодской области 435 человек выздоровели, один человек умер. Такого низкого уровня смертности от коронавируса в регионе не было с июня 2021 года. Статистика 2 февраля опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 109 150 пациентам. Большая часть из них — 98 655 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 215 человек.