Двое вологжан отобрали у собутыльника банковскую карту и сняли с неё больше 60 тысяч рублей

02.02.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 32-летнего и 31-летнего местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении на собутыльника.

Выяснилось, что 41-летний потерпевший выпивал в компании подозреваемых в квартире одного из них в микрорайоне Прилуки. Когда спиртное закончилось, один из мужчин попросил у пострадавшего деньги, но тот отказал. Тогда подозреваемый ударил гостя ножом в бедро и потребовал банковскую карту и пин-код.

«После этого злоумышленники сняли с чужого счета более 60 тысяч рублей в ближайшем банкомате и отправились отдыхать в одну из саун Вологды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Старшего заключили под стражу, а младшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: разбой, нападение с ножом

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