В областном центре закрылась газета «Наша Вологда»

В Вологде перестала существовать газета «Наша Вологда». По неофициальным данным, в последние несколько лет ее финансировал бывший глава Вологды, а также экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов.

О закрытии газеты написала на своей страничке в соцсетях Елена Архангельская, которая проработала в издании почти 15 лет.

«Газета, в которой я проработала почти 15 лет, закрылась. Ирония судьбы — родилась и умерла газета «Наша Вологда» в один и тот же день — 31 января. Работая в «Нашей Вологде», я поняла, как много у меня терпения. Наш рабочий телефон был 72-22-22, а телефон такси 22-22-22. Вы понимаете, какой шквал звонков обрушивался на редакцию в непогоду или в конце рабочего дня. Я по 20 раз на дню могла спокойно отвечать, что это не такси и давать верный номер. В то время как коллеги бесились и рвали на себе волосы», — написала Елена.

Газета «Наша Вологда» появилась в 2006 году благодаря журналистам, ушедшим из газеты «Премьер». Ее первым главным редактором был Игорь Романенко, возглавлявшим редакцию «Премьера» до 2006 года.

Первоначально газета финансировалась череповецким медиахолдингом, затем перешла под покровительство администрации Вологды, которой руководил Евгений Шулепов, а в последние несколько лет финансировалась структурами, которыми руководил Шулепов.

С сентября 2019 года газета перестала существовать в печатной версии и полностью ушла в электронный формат.

«Мы пришли к выводу, что сегодня СМИ подобного формата нежизнеспособно. Оно не востребовано у людей и владельцу не приносит никаких дивидендов. Газета изжила себя. Она свою миссию выполнила, — сообщила изданию «В точку» пресс-секретарь Евгения Шулепова Наталья Шехирева.

Добавим, что в электронном формате последнее сообщение «Нашей Вологды» датировано 24 января.