В Вологодской области в 2021 году легализовали предпринимательскую деятельность более 11 000 человек

В Вологодской области правом легализовать предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой в 2021 году воспользовались более 11 тысяч вологжан, большинство из которых стали самозанятыми.

К самым популярным секторам экономики, где оказывают услуги самозанятые, стали строительство и ремонт, автотранспортные услуги, парикмахерские и косметические услуги. Их средняя стоимость в минувшем году составила 1 тысячу рублей.

«По количеству самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим, Вологодская область занимает четвертое место в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей», — рассказала начальник регионального департамента финансов Татьяна Голыгина.

Сумма задекларированного самозанятыми дохода составляет порядка 2 млрд рублей. Эта сумма получена в равных долях от физических и юридических лиц, — сообщает пресс-служба правительства области.