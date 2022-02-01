В Вологодской области в 2021 году легализовали предпринимательскую деятельность более 11 000 человек

01.02.2022 [Экономика]

В Вологодской области правом легализовать предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой в 2021 году воспользовались более 11 тысяч вологжан, большинство из которых стали самозанятыми.

К самым популярным секторам экономики, где оказывают услуги самозанятые, стали строительство и ремонт, автотранспортные услуги, парикмахерские и косметические услуги. Их средняя стоимость в минувшем году составила 1 тысячу рублей.

«По количеству самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим, Вологодская область занимает четвертое место в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей», — рассказала начальник регионального департамента финансов Татьяна Голыгина.

Сумма задекларированного самозанятыми дохода составляет порядка 2 млрд рублей. Эта сумма получена в равных долях от физических и юридических лиц, — сообщает пресс-служба правительства области.

«Самозанятые граждане перечислили в бюджет Вологодской области в 2021 году 37,5 млн. рублей налога на профессиональный доход. В среднем на одного самозанятого в бюджет поступило 3 370 рублей», — также рассказала Татьяна Голыгина.

Тэги: самозанятые, налог

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