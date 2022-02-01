Тарногские школьники сыграли на ложках в программе «Поле чудес»

Коллектив тарногского дома детского творчества «Озорные ложкари» сыграли в программе «Поле чудес» на Первом канале. Школьники виртуозно исполнили песню «Ах вы, сени мои, сени». В качестве игрока на «Поле чудес» выступила руководитель музыкальной студии «Вдохновение» Ирина Зыкова.

«В первый день экскурсии по Москве была прогулка в „Москвариум“ и на ВДНХ. Вечером, по приглашению известного актера Дмитрия Певцова ребята имели удивительную возможность посетить в театре „Ленком“ рок-оперу „Юнона и Авось“. Восторженные отзывы и обсуждения не смолкали до ночи», — говорится в группе тарногского дома детского творчества.

Также сообщается, что эфир программы «Поле чудес» с участием тарножан можно будет увидеть на Первом канале 11 февраля.