Тарногские школьники сыграли на ложках в программе «Поле чудес»

01.02.2022 [Общество]

Коллектив тарногского дома детского творчества «Озорные ложкари» сыграли в программе «Поле чудес» на Первом канале. Школьники виртуозно исполнили песню «Ах вы, сени мои, сени». В качестве игрока на «Поле чудес» выступила руководитель музыкальной студии «Вдохновение» Ирина Зыкова.

«В первый день экскурсии по Москве была прогулка в „Москвариум“ и на ВДНХ. Вечером, по приглашению известного актера Дмитрия Певцова ребята имели удивительную возможность посетить в театре „Ленком“ рок-оперу „Юнона и Авось“. Восторженные отзывы и обсуждения не смолкали до ночи», — говорится в группе тарногского дома детского творчества.

Также сообщается, что эфир программы «Поле чудес» с участием тарножан можно будет увидеть на Первом канале 11 февраля.

Тэги: Поле чудес, дети

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