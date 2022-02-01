Два хоккеиста череповецкой «Северстали» признаны лучшими игроками КХЛ

01.02.2022 [Спорт]

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков первого месяца 2022 года. В январе было сыграно 43 матча, в которых приняли участие 600 игроков (30 вратарей, 203 защитника и 357 нападающих). Средняя результативность составила 5,23 шайбы за игру, сообщает пресс-служба Лиги.

Форвард череповецкой «Северсталь» Никита Гуслистов впервые в карьере был признан лучшим нападающим месяца. В четырех матчах Никита набрал 5 очков по системе гол+пас (3+2). Гуслистов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Куньлунь Ред Стар» (7:1) Гуслистов сделал дубль, а в матче с «Витязем» (3:2 ОТ) стал автором победной шайбы. Из нападающих «Северстали» лучшим по итогам месяца признавался Вадим Шипачев в сентябре и ноябре 2011 года.

Ещё один игрок череповчан — Илья Хохлов — впервые в карьере признан лучшим защитником месяца. В январе Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». Также защитник совершил шесть силовых приемов и заблокировал девять бросков. Ранее защитники «Северстали» ни разу не признавались лучшими по итогам месяца.

Отметим, что лучший вратарь и лучший новичок месяца играют в омском «Авангарде», ими стали Шимон Грубец и Арсений Грицюк соответственно.

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

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