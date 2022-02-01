В сентябре вступит в силу закон об обязательной маркировке и учете домашних животных

01.02.2022 [Общество]

В сентябре этого года в силу вступит закон об обязательной маркировке и учете домашних животных. Владельцы животных будут обязаны внести данные о своих животных в специальную систему.

Закон касается всех, даже владельцев кошек. При этом владельцам придется заплатить за средства маркировки. 

В качестве основы для национальной системы идентификации будет использоваться электронная база «Хорриот». Для внесения сведений ветеринарным специалистам понадобится только выход в интернет и доступ к базе "Хорриот". Данные о животных можно вносить как вручную, так и используя специальный шлюз для интеграции сведений от внешних информационных систем.
 

Тэги: домашние животные

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