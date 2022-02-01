В Чагодощенском районе задержали пьяного водителя на угнанной машине

В Чагодощенском районе полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля Лада Калина, принадлежащего местной жительнице.

Потерпевшая рассказала, что машина пропала с парковки возле её дома в посёлке Чагода. Схожий по приметам автомобиль сотрудники ГИБДД остановили на улице Заводской. Документов на авто и прав у 24-летнего водителя не было. Мужчину задержали.

«В беседе с правоохранителями злоумышленник признался в содеянном. По словам задержанного, ранее он занимался ремонтом автомобиля заявительницы и знал, как свободно вскрыть транспорт. Похищенный автомобиль он планировал продать, чтобы дополнительно подзаработать», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

У задержанного имелись признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило, что мужчина пьян. За управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения суд арестовал его на 15 суток.

По факту кражи авто возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.