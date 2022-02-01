В Вологде открылся отремонтированный детский сад на улице Яшина

01.02.2022 [Общество]

В Вологде открылся филиал детского сада № 40 «Березка» на улице Яшина, 40«а». Здание, рассчитанное на 158 детей, обновлено после капитального ремонта.

«В советские годы здесь тоже был детский сад, но позже его перепрофилировали в методический центр. Сейчас зданию вернули первоначальный функционал. За полгода ремонта заменили кровлю, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасады, сделали внутреннюю отделку, построили новые веранды. Стоимость ремонта и нового оборудования — более 50 млн рублей из бюджетов области и города», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в детском саду создано 6 групп, они предусмотрены для малышей от 1 года. Накануне в детский сад пришли первые 8 детей. Первоначально планировалось оставить их для адаптации только на 2 часа, но позже время продлили.

Напомним, в 2021 году в рамках областной программы капитальных ремонтов обновили 10 школ и детских садов: школы №№ 7, 15, 33, лицей № 32, детские сады №№ 22, 24, 26, 55 и 56 и здание на улице Яшина, где открылся филиал детского сада № 40. Общая сумма направленных на эти цели средств составила 200 млн рублей.

Тэги: детский сад, открытие, ремонт, администрация Вологды

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