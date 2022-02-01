Временно прекратили работу три прививочных пункта в Вологде и один в Череповце

01.02.2022 [Общество]

Четыре прививочных пункта в Вологодской области временно приостановили свою работу. Причиной стал резкий рост заболеваемости среди медицинских работников в регионе.

– В связи с заболеванием медицинских работников и с колоссальной нагрузкой и концентрацией наших усилий на оказание неотложной помощи для больных ковид и с признаками ОРВИ, временно прекращают работу четыре прививочных пункта в Вологде и Череповце, – сообщил заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов на прошедшем 31 января в правительстве области оперативном совещании.

В Вологде временно закрыты прививочные пункты в «Русском доме», в центре «Забота» и в госпитале ветеранов войн.

В Череповце временно закрыт прививочный пункт в «Комсомольце».

Остальные пункты вакцинации продолжают работать в штатном режиме.

В Вологде продолжают работу прививочные пункты: в «Севергазбанк» на Благовещенской, в спорткомплексе на Конева, в ТЦ «Мармелад» и «Макси» на Дальней.

В Череповце продолжают работу прививочные пункты «Макси» на Архангельской, во Дворце химиков, в «Алмазе» и в ТЦ «Июнь».

– Мы обеспечим в этих прививочных пунктах стопроцентную доступность для вакцинации населения. В регионе имеется достаточное количество вакцины. Она у нас постоянно пополняется, – добавил Антон Кольцов. 

На 31 января в регионе первым компонентом, включая «Спутник Лайт», вакцинированы 610 878 человек. В том числе 96 500 человек прошли повторную вакцинацию. 

Охват прививками взрослого населения составляет 56,86% от численности. Регион по данному показателю занимает 53 место в Российской Федерации. План по вакцинации выполнен на 71%.
 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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