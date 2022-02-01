В Великом Устюге работников местного телеканала «Русский север» оставят без работы

В Великом Устюге сотрудники филиала телеканала «Русский север» накануне получили уведомления о расторжении трудовых отношений с 1 апреля. Как указано в уведомлении, решение принято «в связи с сокращением численности работников филиала «Великоустюгский ООО «Русский север».

В уведомлении также говорится, что 31 марта с работниками 31 марта 2022 года будет расторгнут трудовой договор в связи с сокращением численности работников организации».

«Более двадцати лет истории, сотни судеб устюжан в кадре, настоящая кузница кадров для десятков журналистов. Действительно печальное известие», — написали местные журналисты в соцсетях.

Как рассказали NewsVo в великоустюгском филиале «Русского севера», на данный момент в организации работают 15 человек, среди которых журналисты и технические работники. Уволенным сотрудникам не предложено никаких вакансий взамен сокращенных. Найти работу по специальности в Великом Устюге практически невозможно.

Причины сокращения пока не известны. В руководстве великоустюгского филиала «РС» пояснили, что не вправе комментировать решение вышестоящего руководства, а получить комментарий руководства «Медиа центра», который фактически является владельцем великоустюгского филиала «Русского севера», пока не удалось.

Пост группы «Великий Устюг Инфо» в соцсетях, где говорится о закрытии местного представительства «Русского севера», за несколько часов собрал почти 60 комментариев. В большинстве местные жители возмущены закрытием телеканала, от журналистов которого они каждый вечер получали актуальные новости.