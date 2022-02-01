Череповчанин стал чемпионом России по спортивному ориентированию на лыжах

01.02.2022 [Спорт]

Череповчанин Андрей Ламов победил на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах. В гонке «лонг» он показал результат 1:35:55. Компанию на пьедестале ему составил ещё один представитель Вологодской области — Степан Малиновский, который стал третьим, менее минуты проиграв представителю Хабаровского края Сергею Горланову.

Ещё одну медаль нашей области принесла череповчанка Анастасия Дикарева, которая заняла третье место на дистанции лыжная гонка-лонг среди девушек до 15 лет.

Отметим, что Кубок России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию прошли в Череповецком районе. В них приняли участие 270 сильнейших спортсменов страны.

Тэги: спортивное ориентирование, кубок России

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