Череповчанин стал чемпионом России по спортивному ориентированию на лыжах

Череповчанин Андрей Ламов победил на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах. В гонке «лонг» он показал результат 1:35:55. Компанию на пьедестале ему составил ещё один представитель Вологодской области — Степан Малиновский, который стал третьим, менее минуты проиграв представителю Хабаровского края Сергею Горланову.

Ещё одну медаль нашей области принесла череповчанка Анастасия Дикарева, которая заняла третье место на дистанции лыжная гонка-лонг среди девушек до 15 лет.

Отметим, что Кубок России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию прошли в Череповецком районе. В них приняли участие 270 сильнейших спортсменов страны.