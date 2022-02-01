В Никольске пес по кличке Боцман покусал врача – терапевта

В Никольске врач — терапевт Елена Рыжкова взыскала с местной жительницы материальный ущерб, а также моральный вред за укус собаки.

Как было установлено, в ноябре прошлого года Елена Рыжкова приехала по вызову к женщине. Когда вышла из машины скорой помощи, на нее напал пес, который был на цепи.

«В результате нападения животного врачу самой пришлось обращаться к хирургу, она получила травму лучезапястного сустава, проходила лечение, была нетрудоспособна две недели, испытала стресс, боль и страх. Истец просила взыскать с ответчика в свою пользу расходы на лекарства, моральный вред и утраченный заработок», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Хозяйка пса не отрицала факт нападения собаки, однако возражала против всей заявленной в иске суммы.

В суде было установлено, что ответчик не обеспечила надлежащее содержание собаки, не приняла необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих. Именно по ее вине причинен вред здоровью. В результате суд взыскал с хозяйки Боцмана почти 33 000 рублей. В эту сумму вошел утраченный заработок, расходы на лечение и компенсация морального вреда.

Как оказалось, за день до нападения на врача Боцман напал на адвоката, порвав женщине куртку. Материалы по этому факту направлены в управление ветеринарии. В отношении владельца животного составлено предписание об устранении нарушений требований законодательства.