В Вологде на сутки перекроют Осановский проезд

В Вологде в предстоящие выходные будет полностью перекрыта дорога в районе перекрестка улиц Преминина — Ловенецкого и Осановского проезда. «Вологдагорводоканал» в этом месте будет ремонтировать канализационный коллектор. Как сообщает пресс-служба городской администрации, дорога будет перекрыта с 8 часов утра 5 февраля до 7.30 часов 6 февраля.

«Работы по ремонту канализационного коллектора будет выполнять МУП ЖКХ „Вологдагорводоканал“. Это магистральные коммуникации, по которым идет отведение стоков с микрорайона Бывалово, улицы Сергея Преминина, района Охмыльцево-Чернышово, районов улиц Ленинградской, а также микрорайона ПЗ. Ремонт необходим во избежание возникновения аварийной ситуации. Предварительно планируется заменить 18 м коллектора, которые расположены под проезжей частью, но конкретный масштаб работ будет понятен после вскрытия участка», — пояснил начальник департамента городского хозяйства администрации города Алексей Шумилов.

В администрации обещают, что в связи с ремонтом перебоев в водоснабжении и водоотведении в домах волгожан не будет. Однако перекрыть движение на этом участке необходимо. Водителей просят заблаговременно выбирать маршруты объезда, например, через улицу Конева.

Также в этом период времени будет изменен маршрут автобуса № 11. Он пройдет по улицам Левичева — Можайского — Конева — Транспортному проезду — Осановскому проезду. Конечный остановочный пункт останется без изменений — «Осаново».