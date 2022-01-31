В Череповце к юбилею города построят новую набережную

31.01.2022 [Общество]

Строительство набережной от памятника Афанасию и Феодосию до улицы Горького начнется в этом году в Череповце. Эту территорию весной 2021 года жители города выбрали для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На его реализацию из федерального бюджета выделены 157 миллионов рублей. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Вадим Германов.

«На эти средства территорию приведем в порядок, построим тротуары, велодорожки, освещение. Не забудем и про спуски к воде, — рассказал градоначальник. Первыми на объект зайдут археологи — это обязательное условие всех строительных работ в зонах исторических поселений».

Институт археологии РАН будет искать артефакты, которыми пользовались предки череповчан в каменном веке. Городские власти рассчитывают, что строительные работы на новой набережной не затянутся и она будет готова уже этой осенью, к 245-летию города.

Тэги: набережная, проект, Строительство

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