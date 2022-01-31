В исправительных колониях Вологодской области временно отменяют длительные свидания

В исправительных колониях Вологодской области со 2 февраля приостанавливают предоставление длительных свиданий. Основанием послужило постановление главного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН России «О введении ограничительных мероприятий в учреждениях УФСИН России по Вологодской области, с целью предупреждения распространения COVID-19» от 31.01.2022 года.

Как указано на сайте ведомства, «режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди осужденных и сотрудников учреждений».