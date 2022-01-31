В исправительных колониях Вологодской области временно отменяют длительные свидания

31.01.2022 [Общество]

В исправительных колониях Вологодской области со 2 февраля приостанавливают предоставление длительных свиданий. Основанием послужило постановление главного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-35 ФСИН России «О введении ограничительных мероприятий в учреждениях УФСИН России по Вологодской области, с целью предупреждения распространения COVID-19» от 31.01.2022 года.

Как указано на сайте ведомства, «режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди осужденных и сотрудников учреждений».

«Просим родственников осужденных с пониманием отнестись к введению ограничений. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте территориального органа», — также говорится в сообщении.

Тэги: свидание, исправительные колонии
Сюжет: Пандемия коронавируса

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