Вологодские спортсмены заняли первое общекомандное место на II зимней Спартакиаде

На II зимней спартакиаде городов Центра и «Северо-Запада вологодские спортсмены показали лучшие результаты в двух из шести дисциплин. В результате вологжане заняли первое общекомандное место.

К примеру, фигуристы взяли медали в каждой из шести возрастных категорий. Команда набрала 46 очков, почти в два раза обошла по количеству очков спортсменов из Коми.

Победа также досталась вологодским конькобежцам. В их копилке 10 баллов.

В новой дисциплине, которой еще не было в Спартакиаде — киберспорте — вологжане стали вторыми по итогам кругового турнира. Аналогичный результат у вологодских лыжников.

Хоккейная сборная Вологды взяла лишь третье место, пропустив вперед сборные Петрозаводска и Череповца. Именно команда из Карелии разгромила в финале череповчан со счетом 7:0.

Согласно положению, в общий зачет Спартакиады вошли четыре лучших результата каждой команды. Два первых и два вторых места принесли Вологде победу. Второе место занял Сыктывкар, третье — Череповец, — сообщает Вологда.рф.

Всего в Спартакиаде участвовали спортсмены из 10 городов — Вологды, Череповца, Великого Новгорода, Архангельска, Сыктывкара, Иванова, Петрозаводска, Пскова, Ярославля и Владимира.